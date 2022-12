Uno-X ziet kansen door problemen B&B Hotels-KTM: "Deelname Tour wordt waarschijnlijker"

B&B Hotels lijkt te verdwijnen uit het peloton of terug te zakken op continentaal niveau. Daardoor kan er een plaatsje voor de Tour de France vrijkomen. Uno-X zou daarvan kunnen profiteren.

"We zijn alleszins niet blij met de problemen die B&B Hotels-KTM heeft", vertelde Jens Haugland, ploegmanager van Uno-X, aan het Noorse TV 2. "Maar ik denk dat we objectief en subjectief gezien de kwaliteiten hebben om de Tour de France te kunnen rijden. Als er geen Frans team op het 2e niveau zit om uitgenodigd te worden, dan zijn onze kansen van niet heel waarschijnlijk naar behoorlijk waarschijnlijk gegaan."

De Tour deelt eind januari of begin februari nog 4 wildcards uit. Lotto Dstny en TotalEnergies krijgen er sowieso al één. Als B&B Hotels-KTM effectief verdwijnt of naar het continentale niveau zakt, dan zijn er geen Franse ProTeams meer die nog een wildcard kunnen krijgen.

"Het zijn heel spannende dagen", beseft Haugland. "Afgelopen week waren we in Monaco en Genève voor verschillende afspraken met de UCI, teams, wedstrijdorganisatoren en andere aandeelhouders. De reacties en geruchten daar suggereren dat we dichtbij een ticket zijn, maar het is nog niet concreet. We moeten het geduld opbrengen, maar eigenlijk hebben we die niet."

Mocht Uno-X een wildcard voor de Tour krijgen, zou dat een unicum zijn. Nooit eerder startte een Noors team een in de Tour de France.