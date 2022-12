Jay Vine denkt niet dat online koersen nu de manier is om talent op te sporen: "Je hebt meer dan dat nodig"

Jay Vine (27) versierde een profcontract via Zwift en brak dit jaar helemaal door op de weg.

Jay Vine (27) brak dit jaar helemaal door als wegrenner door twee ritten in de Vuelta te winnen. Hij leek ook goed op weg om bergkoning te worden, maar hij viel in de achttiende rit en moest opgeven.

Vine versierde een contract bij Alpecin-Deceuninck door het winnen van de Zwift Academy. De Australiër is er echter niet van overtuigd dat het online koersen een goede manier is om talent op te sporen.

"Denk nu niet dat dit een soort nieuwe weg is naar de profs. Dat kan mogelijkerwijs wel, maar niet zonder koerservaring. Je moet techniek onder de knie hebben. Via Zwift vind je zeker atleten met grote motoren. Maar je hebt meer dan dat nodig", zegt hij in RIDE Magazine.

"En Zwift stelt je niet in staat om Tim Declercqs te vinden. Types als hem vind je niet specifiek via watts per kilogram en eRacing. Als ik naar mezelf kijk: met louter en alleen Zwift was ik geen – of niet lang – prof geweest."