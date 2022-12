Arkéa-Samsic haalt 20-jarige Oekraïner Andrii Ponomar binnen

Het zal voor de Oekraïner de eerste stap in de World Tour zijn.

Andrii Ponomar (20) werd begin 2021 prof bij het Italiaanse Androni Giocatolli. Hij reed er meteen de Giro en werd met zijn 18 jaar de zowat jongste naoorlogse renner in een grote ronde.

Ponomar heeft al één profzege op zijn naam, hij werd in 2021 Oekraïens kampioen op de weg. Nu tekent hij voor één jaar bij het nieuwe World Tour team Arkéa-Samsic, dat zo nog één plaats heeft in voor volgend jaar.

"Dit zal me de kans geven om vanaf 2023 deel te nemen aan de belangrijkste wedstrijden ter wereld, wat altijd mijn doel is geweest. Ondanks mijn leeftijd heb ik al twee keer de Giro d'Italia, maar ik beschouw mijzelf nog altijd als een renner in zijn leerfase", zegt Ponomar.

De moeder en zus van Ponomar moesten door de oorlog in Oekraïne uit hun land vluchtten en wonen nu bij Andrii in Italië, zijn vader vecht momenteel nog altijd aan het front.