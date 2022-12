INEOS Grenadiers richt samen met de wereldrecordhouder op de marathon een wieleracademie op

INEOS Grenadiers heeft een nieuwe wieleracademie opgericht. Dat doen ze samen met de wereldrecordhouder op de marathon.

Eliud Kipchoge richt samen met INEOS Grenadiers een wieleracademie op. Dat zal in Kaptagat in Kenia zijn, waar Kipchoges atletiekacademie al gevestigd is. Kipchoge is tweevoudig Olympisch kampioen op de marathon en ook nog eens de huidige wereldrecordhouder.

De academie zal worden geleid door Valentijn Trouw. Hij werkte in 2019 voor INEOS al samen met Kipchoge. Toen deed de Keniaan een poging om de marathon in minder dan 2 uur te lopen.

ZOALS BINIAM GIRMAY

Dave Brailsford is in zijn nopjes met het project: "We weten allemaal dat daar talent is. Dat hebben we dit jaar al gezien." Daarmee verwees hij naar de prestaties van Biniam Girmay die Gent-Wevelgem won.

"Hun passie, toewijding en liefde voor de sport past perfect met INEOS die altijd alles willen geven en willen koersen", ging Brailsford verder. "Ik geloof dat we samen iets uniek en belangrijk voor het wielrennen in Kenia, Afrika en de sport zelf kunnen bereiken."

Ook Kipchoge is heel enthousiast: "De wieleracademie past goed bij de al bestaande atletiekacademie. Het heeft een groot potentieel om onze jonge getalenteerde wielrenners in staat te stellen de volgende stappen naar het topniveau van de wielersport te zetten."