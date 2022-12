Laura Verdonschot komt terug boven water en wordt 8e in Antwerpen: "Boven de verwachtingen"

Laura Verdonschot is terug boven water aan het komen. Zo werd ze in de wereldbeker in Antwerpen 8e.

Afgelopen seizoen vond je Laura Verdonschot vaak in de achtergrond van een wedstrijd. "Ik reed toen maximaal naar plaats 35 in de wereldbeker", vertelde ze aan Wielerflits. "Het ging echt niet en het was mentaal heel zwaar. Op een bepaald moment dacht ik dat het beter was om mijn contract aan iemand anders te geven, maar de ploeg zette een mental coach in en het hielp."

Verdonschot begon met nieuwe moet aan het veldritseizoen en ze won in oktober 3 crossen in Spanje. Daarna was ze steeds goed voor een plaats in de top 20. "Vroeger was ik daar niet tevreden mee", aldus Verdonschot. "Maar de top bij de vrouwen is zo breed, zodat ik daar nu wel tevreden mee ben. Ik heb echt een grote stap gezet. Al lijkt dat niet zo."

Haar beste resultaat dit seizoen reed Verdonschot wellicht afgelopen zondag in Antwerpen. In die wereldbekerwedstrijd werd ze 8e: "Op voorhand had ik wel een resultaat verwacht, omdat ik in het zand altijd beter dan normaal rijd. Maar in de start werd ik weggedrumd. Ik panikeerde niet en bij de 1e zandstrook haalde ik 7 rensters in. Toen kreeg ik moraal."

Het grootste doel van Verdonschot is dit seizoen is het BK. Sanne Cant won de voorbije 13 edities, maar lijkt erop dat er in Lokeren meer spankracht zal zijn. Ook Verdonschot beseft dat: "Ik denk dat het spannender zal zijn dan de vorige jaren."