Ronde van Noorwegen zoekt opvolger voor Remco Evenepoel in vier dagen in plaats van zes

De organisatie kiest ervoor om de rittenkoers in te korten.

De Ronde van Noorwegen vondt dit jaar plaats tussen 24 en 29 mei. Remco Evenepoel won er maar liefst drie ritten en pakte ook de eindzege. Volgend jaar wordt ook de twaalfde editie georganiseerd, maar wel twee dagen korter van 26 tot 29 mei 2023.

"De kosten voor het organiseren van wielerkoersen is flink gegroeid de afgelopen jaren. Om te verzekeren dat we met een sterk internationaal karakter kunnen doorgaan, hebben we besloten het aantal koersdagen te verminderen", zegt wedstrijddirecteur Roy Hegreberg.

De Ronde van Noorwegen begon in 2011 tot 2018 als vijfdaagse, in 2019 werd er voor het eerst een zesdaagse georganiseerd. In 2020 was er geen editie door corona, in 2021 kwam de Ronde van Noorwegen terug als vierdaagse. Dit jaar was het dus weer een zesdaagse, maar is dus financieel niet leefbaar.