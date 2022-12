Wegrenner Dupont en landgenote Florizoone pakken medaille op EK strandrace, dubbele winst voor Nederland

Met het EK strandrace stond een bijzonder event op het menu en Timothy Dupont is best wel gedreven in deze discipline. Dat bewees de wegrenner ook in dit kampioenschap.

Het EK strandrace ging door in het Franse Duinkerke en leverde tweemaal goud op voor Nederland. In de mannenkoers was die medaille voor Coen Vermeltfoort, die zich de sterkste toonde in de kopgroep. Timothy Dupont ging nog achter hem aan, maar moest zich tevreden stellen met een tweede plaats. De Fransman Samuel Leroux vervolledigde het podium. FLORIZOONE DERDE BIJ DE VROUWEN Toch een eervolle zilveren plak dus voor België en ons land zou ook in de vrouwenrace eremetaal rapen. Daar zorgde Veronique Florizoone voor. De Brugse was de derde beste Europese en moest enkel twee Nederlandse dames voor zich dulden. Het was Tessa Neefjes die bij de vrouwen de Europese titel veroverde. Nina Kessler moest genoegen nemen met de zilveren medaille.