🎥 De 10 zeges van Fem van Empel: van spannende duels tot totale dominantie

Fem van Empel is in het veld de vrouw van het moment. In Dublin pakte ze al haar 10e zege. Een overzicht van de overwinningen van de nog altijd maar 20-jarige veldrijdster.

In het begin van het seizoen won Fem van Empel eerst enkele losse crossen. Ze won de Polderscross in Kruibeke met overmacht en de Exact Cross in Beringen won ze na een spurt tegen Lucinda Brand.

2 weken later won Van Empel de 2 wereldbekercrossen in de VS. Het was telkens een spannende strijd, maar in Waterloo haalde ze het in de spurt van Ceylin del Carmen Alvarado en in Fayetteville spurtte van Empel sneller dan Brand.

🥇 What a final lap of Fem van Empel in Waterloo! 🇺🇸 #CXWorldCup pic.twitter.com/vvdw5P04Jz — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) October 9, 2022

Het was het begin van een reeks van 6 zeges op rij. Nadien won van Empel in Tabor en Maasmechelen, waar Puck Pieterse haar neus voor de 1e keer dit seizoen aan het venster stak. Ook won van Empel op de Koppenberg door al in de 1e ronde weg te rijden en met bijna een minuut voorsprong te winnen. Enkele dagen later kroonde ze zich tot Europees kampioen.

Daarna volgden enkele weken zonder overwinning voor van Empel. Shirin van Anrooij was sterker in de Beekse Bergen en Pieterse domineerde in Overijse en Hulst. Maar in Antwerpen knoopte van Empel weer aan met de zege. Ze domineerde weer zoals ervoor.

Afgelopen weekend pakte van Empel in Dublin haar 10e zege. Daarvoor moest ze een stevige en mooie strijd leveren met Pieterse. Pas in de laatste hectometers kon van Empel wegrijden van Pieterse.