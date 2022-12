Ludo Dierckxsens kan zich nog altijd geen leven zonder de fiets voorstellen

Ludo Dierckxsens is al vele jaren geen wielerprof meer, maar hij blijft tochten met de fiets rijden. Ook houdt hij er nog altijd van om zijn lichaam af te peigeren.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Ludo Dierckxsens dat hij zonder fiets heel gelukkig zou zijn. Hij gaat nog altijd elke met de fiets rijden. Soms is dat alleen, soms is dat samen met ondernemer Geert Helsen en Koen Buyse van Zornik. Samen proberen ze elke week samen te rijden.

Dierckxsens rijdt elke dag van zijn zijn woning naar zijn werk dat 27 km verderop ligt. Dan haalt hij nog altijd 40 km per uur en een vermogen van 300 tot 320 watt. Hij geniet er nog altijd van om zijn lichaam af te peigeren en compleet choco naar huis te rijden. Om daarna onder een warme douche te staan. Dat vindt hij een zalig gevoel en kan hij moeilijk missen.

In 1999 kende Dierckxsens zijn hoogtepunt in zijn carrière. Hij werd in Geraardsbergen met overmacht Belgisch kampioen. Enkele weken later won hij als Belgisch kampioen in Saint-Etienne solo een Tourrit.