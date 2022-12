Niels Albert minimaliseert vod-incident Van Aert in Dublin: "Inzet was niet zo hoog, op WK zou er minder gelachen worden"

Er was na de cross in Dublin veel te doen over de vod die in de fiets van Van Aert belandde.

Bij het voorbijrijden van de materiaalpost in de Wereldbeker in Dublin nam Wout van Aert plots een vod of handdoek mee in zijn fiets die van de vader van Michael Vanthourenhout was. Gelukkig kon Van Aert nog terugdraaien en een nieuwe fiets nemen.

Uiteindelijk won Van Aert de cross in Dublin en was er heel wat te doen over de vod, Van Aert nam hem zelfs mee op het podium. Dat het allemaal goed afliep heeft daar natuurlijk ook veel mee te maken.

Dat vindt ook Niels Albert. Zelfs als Van Aert niet had gewonnen was het geen ramp geweest. "Het ging tenslotte om de cross in Dublin. Een wedstrijd om de Wereldbeker, dat is waar. Maar de inzet was niet zo hoog", zegt hij bij HLN.

Dat dit gebeurde in Dublin en niet op het WK bijvoorbeeld maakt ook een groot verschil. "Stel dat dit tijdens het wereldkampioenschap was gebeurd, dat Wout van Aert om deze reden een titel zou verliezen aan Mathieu van der Poel of Tom Pidcock, dan zou er minder gelachen worden."