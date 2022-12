Cian Uijtdebroeks kijkt naar zijn 2e jaar als prof: "We gaan de druk niet opvoeren"

Cian Uijtdebroeks gaat naar zijn 2e jaar als prof. In zijn jaar als neoprof werd nog geen druk opgelegd.

In zijn jaar als neoprof ondervond Cian Uijtdebroeks geen druk van de ploeg. "Alles mocht foutlopen, want ik kon zijn dat het mijn 1e jaar was", vertelde hij op een persconferentie van Bora-Hansgrohe. "Eind februari word ik 20 jaar en dat is nog altijd heel jong."

Voor zijn 2e jaar zal er ook geen druk zijn vanuit de ploeg. "Er moet nog niets", was Uijtdebroeks duidelijk. "Dat was ook de afspraak. De 1e 3 jaar stonden in het teken van leren. Ik mocht fouten maken."

"De druk zullen we niet opvoeren. Dat is nergens voor nodig en dat zal mijn prestaties niet verbeteren. De ploeg werkt heel goed om mezelf te laten ontleden en ontdekken. Ik zet ook al genoeg druk op mezelf. De ploeg hoeft dat niet te doen", besloot Uijtdebroeks.