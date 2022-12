🎥 Mathieu van der Poel voelt zich in Val di Sole al in zijn sas

Een dag voor de wereldbekermanche in Val di Sole konden de renners al het parcours verkennen. Mathieu van der Poel en co maakten daar handig gebruik van.

Het parcours werd grondig bestudeerd en op sociale media dook er een filmpje met van der Poel op. Op een helling reed hij vlot naar boven. Het is duidelijk dat hij er zaterdag zin in heeft.

🇳🇱 Mathieu van der Poel seems to be in his element in the snow of 🇮🇹 Val di Sole. ❄️



Remember: Saturday!! Not Sunday.



📹 Instagram: Val di Sole Bikeland pic.twitter.com/EPdleH6hsy