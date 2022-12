Clara Honsinger wil in Hoogerheide wedijveren met de Nederlandse concurrentie en gaat voor een WK-medaille

Clara Honsinger heeft WK-ambities. Ze wil beter doen dan haar beste plaats ooit op een WK en dat is een 4e plaats.

Afgelopen weekend werd Clara Honsinger voor de 3e keer Amerikaans kampioen in het veld. Haar volgende doel is het WK in Hoogerheide.

Honsinger heeft ambities voor dat WK. "Het doel is echt om een medaille te pakken", vertelde ze aan VeloNews. "Het WK is een heel belangrijke wedstrijd en ik wil daar altijd presteren. Ook is het in Hoogerheide een zo'n iconisch parcours. Ik ga zeker en vast richting die wedstrijd opbouwen."

Voor haar medailleambitie zal Honsinger moeten wedijveren met de Nederlandse delegatie. Fem van Empel, Lucinda Brand, Denise Betsema en Marianne Vos zullen ook al een hele tijd aan het WK in eigen land denken.

Tot nu toe reed Honsinger al 3 keer het WK. De 1e keer gaf ze in het Zwiterse Dübendorf op. Een jaar later werd ze 4e in Oostende. Vorig seizoen werd ze 10e in Fayetteville.