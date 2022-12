Vader Evenepoel neemt voor zoon Vlaams Sportjuweel in ontvangst: "Zo simpel niet om nu even Giro te gaan winnen"

Ook het Vlaams Sportjuweel is voor Remco Evenepoel. Vader Patrick ging die trofee in ontvangst nemen, want zijn zoon is natuurlijk op stage in Spanje.

Met een videoboodschap bedankte Remco wel iedereen om op hem te stemmen. Vader Patrick haalde de voor zijn zoon reeds zesde individuele prijs van het jaar op en stond nadien VRT NWS te woord. "Uiteindelijk is dat een erkenning voor de prestaties die Remco geleverd heeft."

Zijn waanzinnig seizoen evenaren in 2023 zal niet evident zijn. "Zoals iedereen weet gaat hij de Giro rijden. Iedereen denkt nu: "Remco zal die wel even gaan winnen". Zo simpel is het niet. Moest het zo makkelijk zijn: het zou leuk zijn." Ligt daar nu het gevaar: bij te hoge verwachten? "Remco gaat daar totaal anders mee om. Zijn mindset is veranderd. Hij heeft zich echt daarin verdiept en is een totaal andere persoon geworden."

OUDERS BELANGRIJKE FACTOR

Samen met echtgenote Agna heeft Patrick geprobeerd om een goede omgeving te creëren. "De ouders zijn een belangrijke factor bij een topsporter. Het is heel moeilijk leven met een topsporter in huis. Dat zijn 'autisten' in hun sport en alles moet daar voor wijken. In moeilijkere periodes is een thuis toch het belangrijkste voor een atleet. Ik denk dat elke ouder dat kan beamen."

Op dat vlak is het zwaarste misschien reeds achter de rug. "Die moeilijke periode hebben we al gehad en dat is voor Remco het keerpunt in zijn carrière geweest." Nu is het voor Remco kwestie om zich in Spanje volop voor te bereiden op het nieuwe seizoen en dat loopt naar wens. "Ik hoor goede signalen vanuit de ploeg", meldt vader Patrick.