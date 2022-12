Analisten fileren onverwachte offday Van der Poel: "Zo kennen we hem niet, hij gaf gelaten indruk en miste frisheid"

De offday van Mathieu van der Poel in Val di Sole kwam bijzonder onverwacht. Op basis van de beelden vooraf zou je gedacht hebben dat de Nederlander zich enorm ging amuseren in de sneeuw. Niets was minder waar.

Voer voor de analisten bij PlaySports tijdens de nabespreking van de wedstrijd. "Ik weet niet wat er aan de hand was. Hij gaf een gelaten indruk, hij nam precies geen risico. Hij reed door de bochten als een - sorry dat ik het zo zeg - 'nieuweling'. Misschien was het de overgang van een trainingskamp waar hij veel gedaan heeft, de overgang van warmte naar koude", zocht Bart Wellens naar een verklaring.

© photonews

"Hij heeft heel veel fouten gemaakt, hij reed zonder vertrouwen rond. Zo kennen we hem niet. Mathieu van der Poel zal naar hier gekomen zijn met meer ambitie, om te winnen. Dit is jammer, maar het kan volgende week helemaal anders zijn."

Het is ook niet dat Van der Poel recent vaak geconfronteerd geweest is met sneeuw. "Dit zal bijna iets nieuw geweest zijn voor Mathieu. Je moet een goed gevoel hebben als je op sneeuw rijdt en dat was er blijkbaar niet. Dit zal niet het belangrijkste in het programma van Mathieu geweest zijn. De ontgoocheling moet er zijn, maar thuis zal hij dat alweer vergeten zijn en dan zit hij alweer met Mol in zijn achterhoofd."

© photonews

Sophie de Boer wijst vooral naar het feit dat Van der Poel net een trainingskamp achter de rug heeft. "Dat lijkt mij het meest voor de hand liggende. Hij heeft daar veel getraind. Voor een cross moet je fris zijn. De conditie zal hartstikke goed zijn. Hij miste de frisheid."

Het liep ook al heel snel in de wedstrijd mis. "Bij de start verloor hij al twintig seconden. Als je dat in de eerste ronde niet dicht kan rijden, is het moeilijk. De kloof werd alleen maar groter. Hij heeft te maken met een opstapeling van vanalles, maar ik weet zeker dat hij weer de oude is als hij een week rust neemt."