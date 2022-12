Gianni Vermeersch kiest specifiek voor sneeuw van Val di Sole als eerste cross: "Aanwinst voor de cyclocross"

De wereldkampioen gravel keer na bijna een jaar afwezigheid terug in het veld.

Voor het eerst sinds het BK begin januari in Middelkerke start Gianni Vermeersch nog eens in een veldrit. Samen met Mathieu van der Poel reisde hij van de ploegstage in Spanje naar het Italiaanse Val di Sole.

Vermeersch wou er absoluut bij zijn in de sneeuw van Val di Sole, dat hij de cross vorig jaar op tv zag. "Als er één wedstrijd was die ik met spijt op televisie heb gevolgd, dan was het Val di Sole. Ik vind het een aanwinst voor de cyclocross. Ik ben heel blij dat ik er dit jaar bij kan zijn, temeer daar ik bij de jeugd ook altijd graag in de sneeuw heb gereden", zegt Vermeersch bij Het Nieuwsblad.

Verder rijdt Vermeersch al zeker in Mol, Loenhout, Herentals, Koksijde en Gullegem. Het BK is nog geen zekerheid door een ploegstage van Alpecin-Deceuninck. Het WK slaat hij zeker over, door zijn volledige focus op de weg. "Ik heb geen zin om iemands plaats in te nemen voor misschien een top tien in de uitslag."