'Val di Sole wil WK veldrijden organiseren en hoopt nog op testevent op Olympische Winterspelen 2026'

De Italianen dromen groot.

In het Italiaanse Val di Sole werd zaterdag voor de tweede keer een Wereldbeker veldrijden georganiseerd. En organisator Fabio Sacco droomt nog van veel meer op het sneeuwparcours.

Vermiglio, waar Val di Sole ligt, organiseerde in het verleden al drie keer het WK mountainbiken en ook in 2026 zal dat het geval zijn. Ze denken nu ook aan het WK veldrijden. "Officieel hebben we hier nog niet over gesproken. Daarnaast zijn er ook nog de Olympische Winterspelen. We willen het veldrijden daar agenderen", zegt Sacco bij Wielerflits.

In 2026 worden de Winterspelen dan ook georganiseerd in Milaan en Cortina d'Ampezzo, op zo'n 200 kilometer van Vermiglio. Ook met het IOC is nog niet gesproken.