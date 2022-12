'Arnaud De Lie rijdt in 2023 nog geen grote ronde'

Arnaud De Lie zal in 2023 nog geen grote ronde rijden. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Voor Lotto Soudal is Arnaud De Lie (20) een van de renners van de toekomst. In zijn jaar als neoprof won hij meteen 9 koersen. Hij won onder meer de GP Jean Pierre Monseré, de Heistse Pijl, de Ronde van Limburg en een rit in de Tour de Wallonie. Zo sprokkelde hij heel wat UCI-punten voor Lotto Soudal, waardoor ze startrecht in alle WorldTour-koersen krijgen.

Een grote ronde rijden is misschien al de volgende stap voor De Lie, maar volgens Het Laatste Nieuws komt dat nog te vroeg. Hij zou in 2023 nog geen grote ronde rijden.

Eerder had De Lie al gezegd dat hij graag de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix zou willen rijden. In 2022 reed hij ook al Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en Kuurne-Brussel-Kuurne, maar hij reed geen grote uitslagen.