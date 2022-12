Bart Wellens begrijpt iets niet: "Zijn die wel met hun vak bezig"

Bart Wellens is niet tevreden over sommige renners. Sommigen klagen al een tijdje over hun rug.

Al het hele seizoen zijn er rugklachten bij een aantal renners. Zo zijn er Eli Iserbyt en Thibau Nys. Het leidde al tot een aantal mindere prestaties.

Bart Wellens merkte dat ook op, maar was kritisch voor hen. "Rugklachten zijn er altijd al geweest", vertelde hij in de live-uitzending van Val di Sole op Play Sports. "Dan hoor ik dat ze terug hun oefeningen zullen doen. Dat is vreemd, want je weet gewoon dat core stability zeer belangrijk is. Veldrijden is nu eenmaal zwaar belastend voor je rug. Zijn die dan wel met hun vak bezig, vraag ik me dan af."