Clément Venturini wint opnieuw net niet in Spanje en Belg De Bruyckere net naast podium, González Blanco winnares

Ook in Spanje is opnieuw aan veldrijden gedaan, met Clémént Venturini en de Belg De Bruyckere die daar weer het beste uit zichzelf haalden. Dat heeft voor hen geen overwinning opgeleverd.

Na hun respectievelijk derde en achtste plaats een dag eerder in Xàtiva, waren zij ook één van de hoofdrolspelers in de Ciudad de Valencia. Ook dat is een C2-veldrit. Daar stond ook Felipe Orts aan de start, de winnaar van Xàtiva.

INGUANZO MACHO DE SNELSTE

Het werd geen tweede overwinning op rij, want het was in Valencia veel moeilijker om het verschil te maken. Aan het eind zouden zowaar zes crossers sprinten om de prijzen. De Spanjaard Inguanzo Macho had de snelste benen en klopte Venturini en Suarez Fernandez. Kay De Bruyckere viel met zijn vierde plaats net naast het podium, maar bleef wel nog Felipe Orts voor.

Bij de vrouwen kregen we wel het scenario van een dag eerder: Lucia González kon de concurrentie opnieuw afhouden. Rodriguez Revert werd tweede op vijf seconden en Teruel Ribes derde op zeven seconden.