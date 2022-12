Hoe zit het met de kansen van Van Aert om deel uit te maken van Nederlandse Sportploeg van het Jaar?

Onlangs kregen Van Aert en zijn ploegmaats prettig nieuws: voor Sportploeg van het Jaar komt de Tour-ploeg van Jumbo-Visma in aanmerking.

Dat is één van de verkiezingen die aan bod zal komen tijdens het Sportgala van de NOS op 21 december. Het hoeft geen betoog waarom de Tour-renners van Jumbo-Visma bij de genomineerden zit. Eerst veroverde Van Aert het geel, nadien schakelde hij over op groen en aan het eind van de Tour zat hij aan drie ritzeges. In Parijs was het ook nog eens ploegmaat Jonas Vingegaard die in de gele trui stond te pronken als eindwinnaar.

CONCURRENTIE UIT ATLETIEK EN SHORTTRACK

De Tour-ploeg van Jumbo-Visma is dus één van de drie genomineerde teams, maar hoe zit het met hun kansen? Om dat te weten moeten we ook de concurrentie eens bekijken: de estafettevrouwen 4x400 in de atletiek en de relayploeg van de vrouwen in de shorttrack.

De Nederlandse estafettevrouwen haalden de Europese titel binnen: Femke Bol, Eveline Saalberg, Lisanne de Witte, Lieke Klaver, Andrea Bouma en Laura de Witte droegen bij aan het succes in het Olympiastadion in München. De emoties daar stonden in schril contrast met die op het WK: na een foute wissel werden de Nederlandse dames in Eugene gediskwalificeerd.

OLYMPISCH GOUD

Dan is er dus ook nog die relayploeg in de shorttrack. Tijdens de Olympische Winterspelen zorgden shorttrackers Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof en Suzanne Schulting voor een gouden medaille op de relay, een estafette over 3000 meter.

Dat kan wel eens zwaar doorwegen in een verkiezing georganiseerd door het olympisch comité en bovendien is het ijsschaatsen en shorttrack in het bijzonder razendpopulair in Nederland. Dat kan wel een factor zijn die moeilijk in te schatten is, wanneer we er met een Belgische bril naar kijken. Enkel een Europese titel lijkt op sportief gebied toch niet op te wegen tegen de waanzinnige Tour die Jumbo-Visma neerzette in de koers.

METHODE

Als u het ons vraagt lijkt het dus toch vooral tussen de shorttrackploeg en Jumbo-Visma te gaan. De populariteit van de andere sporten kunnen bij onze noorderburen dus wel meespelen, plus is er dan nog eens de methode van kiezen. De keuze van de jury telt voor vijftig procent mee, die van het publiek ook. Welke verschllen zijn er tussen jury en publiek en wat geeft dat dan in het eindresultaat? Antwoord op 21 december.