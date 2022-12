Jumbo-Visma verwelkomt een nieuwe partner voor de komende 2 seizoenen: "Zo kunnen we de ambities blijven nastreven"

Jumbo-Visma heeft met een nieuwe partner een akkoord gesloten. De samenwerking loopt 2 jaar.

Vanaf 1 januari 2023 zal BetCity met Jumbo-Visma samenwerken. Voor 2 seizoenen zal zijn logo op het shirt van Jumbo-Visma staan. BetCity is een online kansspelaanbieder.

"Door de komst van BetCity kunnen we onze sportieve ambities blijven nastreven", staat er op de website te lezen. "Ook zal BetCity fors investeren in de verdere ontwikkeling van wielrennen als breedtesport."

“We realiseren ons dat er kritisch gekeken kan worden naar de samenwerking met deze nieuwe partner", beseft teameigenaar Richard Plugge. "Maar we hebben ons goed geïnformeerd en laten adviseren. BetCity kreeg als een van de eersten in Nederland een vergunning van de overheid. Ook zijn ze in alle gesprekken die we hebben gehad over haar werkwijze en normen en waarden zeer open en transparant geweest. Voor ons zijn dat belangrijke voorwaarden.”