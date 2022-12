Lucinda Brand kijkt weer positief naar het veldritseizoen: "De blessure irriteert niet meer"

Lucinda Brand kijkt weer positief naar de rest van het veldritseizoen. Haar handblessure herstelt goed.

Momenteel zit Lucinda Brand op teamstage in Spanje. Ook hebben we haar al een tijdje niet meer op een cyclocross gezien. Haar laatste wapenfeit was een opgave in Boom begin december.

Daar was ze zwaar verkouden. Ook had ze al weken last van een handblessure, opgelopen tijdens de verkenning van de wereldbeker in Tabor eind oktober. Die wou niet helemaal helen. Het bleef pijn doen en een pees begon te irriteren.

Op stage kwam er uiteindelijk een oplossing. "Enkele hechtingen kwamen uit mijn hand", vertelde Brand aan In de Leiderstrui. "Sindsdien irriteert mijn pees niet meer."

Hoe zit het dan met de conditie van Brand? "Ik heb heel wat moeten inleveren. Dus het wordt afwachten hoe ik dat zal oppakken. Gelukkig heb je in de cross minder basis nodig. Al weet ik dat het lastig wordt om dit seizoen nog top te zijn, maar het WK blijft het doel", aldus Brand.