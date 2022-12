Nederlandse selectie Gavere: Fem van Empel in de selectie, ook Annemarie Worst is er terug bij

Op 2e kerstdag wordt de volgende wereldbeker in Gavere gereden. In de selectie van Nederland zitten enkele opvallende namen.

Fem van Empel viel in Val di Sole en moest opgeven. Toch nam Nederlands bondscoach Gerben de Knegt haar op in de selectie voor Gavere. "Ze gaat deze week extra rust nemen. Later deze week volgt de definitieve beslissing", aldus de Knegt.

Ook Annemarie Worst zal erbij zijn in Gavere. Ze was een tijdje uit door een knieblessure, maar zal in Gavere haar rentree maken. Ook Yara Kastelijn is na een korte afwezigheid er terug bij. Marianne Vos is er niet bij. De selectie telt 14 vrouwen.

Selectie vrouwen: Fem van Empel, Lucinda Brand, Denise Betsema, Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado, Shirin van Anrooij, Inge van der Heijden, Manon Bakker, Annemarie Worst, Aniek van Alphen, Yara Kastelijn, Mirre Knaven, Larissa Hartog en Iris Offerein.

© photonews

Bij de mannen zijn er ook heel wat extra namen tegenover in Val di Sole. In totaal selecteerde de Knegt 10 renners. Mathieu van der Poel en Lars van der Haar voeren de selectie aan. Joris Nieuwenhuis is ook weer van de partij. Enkel Ryan Kamp koos ervoor om niet te rijden.

Selectie mannen: Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Mees Hendrikx, Corne van Kessel, Mathieu van der Poel, Stan Godrie, Joris Nieuwenhuis, Danny van Lierop, David Haverdings en Bailey Groenendaal.