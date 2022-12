Belgische selectie Wereldbeker Gavere: Tim Merlier is de opvallendste naam in de selectie

Op tweede kerstdag wordt in Gavere voor de Wereldbeker gereden.

Op tweede kerstdag er voor de Wereldbeker gereden in Gavere. De Belgische selectie is in tegenstelling tot in Dublin en Val di Sole wel weer groot. Bij de mannen valt onder meer de naam van Tim Merlier op.

Merlier reed tot nu toe nog maar één cross, in Frankrijk afgelopen zondag, en werd daar tweede. Ook Gerben Kuypers zit voor het eerst sinds half november nog eens in de Belgische selectie. Hij won op 10 december nog in Essen. Ook Wout van Aert is van de partij in Gavere.

Bij de vrouwen is Julie De Wilde er voor het eerst bij in de Wereldbeker dit seizoen. Zij reed al in Kortrijk en Essen dit seizoen. Verder zijn ook Franck, Norbert Riberolle en Verdonschot erbij. Sanne Cant is er door een pauze niet.

Belgische selectie vrouwen Wereldbeker Gavere

Julie Brouwers

Kiona Crabbé

Shanyl De Schoesitter

Febe De Smedt

Julie De Wilde

Alicia Franck

Marion Norbert-Riberolle

Jinse Peeters

Marthe Truyen

Ellen Van Loy

Xaydée Van Sinaey

Laura Verdonschot

Suzanne Verhoeven

Belgische selectie mannen Wereldbeker Gavere