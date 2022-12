Chantal van den Broek-Blaak werd ooit betrapt op verboden middel maar moest nooit schorsing uitzitten

De voormalige Nederlandse wereldkampioene en winnares van de Ronde van Vlaanderen zou op jonge leeftijd betrapt zijn.

Op het WK voor studenten in 2008 werd Chantal van den Broek-Blaak tweede, ze was toen 19. Achteraf blijkt dat de Nederlandse positief zou getest hebben op Furosemide, een plasmiddel dat vocht afdrijvend is en op de verboden lijst staat omdat het als maskering kan dienen voor andere middelen, dat melden verschillende bronnen aan het Algemeen Dagblad.

Blaak werd gediskwalificeerd en moet ook een straf van twee jaar uitzitten, tegenwoordig zou dat vier jaar zijn. Ze moest haar medaille ook inleveren, maar van de positieve test is later niets terug te vinden en Blaak reed de daaropvolgende weken en maanden ook wedstrijden.

De Nederlandse Dopingautoriteit maakte in 2008 melding van één geval van Furosemide en de test zou naar de FISU (de internationale studentensportbond) gestuurd zijn. Zij weten niet wat er met de test is gebeurd en ook de UCI zegt nooit iets ontvangen te hebben. De positieve test van Blaak zou wel een "publiek geheim" zijn in het vrouwenpeloton. De zaak verjaarde in 2016 en ze kan dus niet meer gestraft worden.

"Nooit doping gebruikt"

Het AD vroeg ook naar een reactie bij Blaak, die momenteel zwanger is. "Ik heb destijds mijn verhaal uitgelegd aan de betrokken partijen en instanties. Zij hebben vervolgens besloten om mij geen schorsing op te leggen", zegt ze.

"Ik wil nu niet meer verder ingaan op een zaak die veertien jaar geleden speelde en die niets met dopinggebruik te maken had. Ik wil nogmaals benadrukken dat ik gedurende mijn hele carrière nooit doping heb gebruikt. En dat ik mezelf recht in de spiegel kan aankijken."