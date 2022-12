Fem van Empel na zware val in Val di Sole: "Op de lange termijn zijn er geen problemen"

De Nederlandse leidster in de Wereldbeker viel zwaar in Italië.

Fem van Empel viel letterlijk weg in de Wereldbeker in het Italiaanse Val di Sole. Van Empel werd afgevoerd op een draagbaar, maar uiteindelijk werden er geen breuken vastgesteld bij de Nederlandse.

Van Empel won maandag de prijs voor Wielrenner van de Toekomst (m/v) in Nederland. Daar was ze zelf niet aanwezig, maar Van Empel gaf via een videoverbinding wel een update over haar blessures.

"Het gaat nog niet zo goed als verwacht. Ik heb een flinke kneuzing aan mijn been, vocht in beide knieën en heb misschien ook een lichte hersenschudding. Het is echt dag per dag bekijken wat ik aan kan qua training. Ik kan misschien op korte termijn niet meedoen aan een wedstrijd, maar op de lange termijn zijn er geen problemen", laat Van Empel weten.