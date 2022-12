Tour-fietsen van Wout van Aert leveren meer dan 50 000 euro op in veiling van Jumbo-Visma

Zoals hier eerder al bericht werd organiseerde Jumbo-Visma een veiling van fietsen, waar Van Aert onder andere topprestaties op leverde.

De opbrengsten van de veiling, georganiseerd in samenwerking met Catawiki, gaat door Jumbo-Visma gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van jong wielertalent. De veiling is inmiddels afgesloten en dus kan er ook bekeken worden welke fiets welk bedrag heeft opgeleverd.

GROOTSTE BEDRAG NAAR 'GROENE' FIETS

De Cérvelo R5 waar Wout van Aert in de Tour de France op heeft gereden, levert een bedrag op van 22 250 euro. De Cérvelo S5 met groene voorvork lag nog iets beter in de markt. Op die fiets schitterde Wout van Aert in de groene trui. De hoogste bieder had dan ook 31 0001 euro veil.

Wie snel rekent, weet dat de fietsen van Van Aert dus 53 251 euro hebben opgeleverd. Wout van Aert blijft dus op verschillende manieren een goudhaantje voor Jumbo-Visma. Bekijk welke fiets voor welk bedrag geveild is geweest op Team Jumbo-Visma & Catawiki Auction: Live the Legacy - Catawiki