Nog onduidelijkheid over deelname Wout Van Aert aan het BK

Er is nog altijd geen duidelijkheid over de deelname van Wout Van Aert aan het BK in Lokeren. Die wordt op 14 januari gereden.

Op 14 januari gaat in Lokeren het BK veldrijden door. Titelverdediger Wout Van Aert nam de wedstrijd enkele weken geleden nog niet op in zijn programma. Een BK met of zonder Van Aert maakt een groot verschil. Het Laatste Nieuws ging eens polsen bij Jumbo-Visma en Van Aert. Al bracht dat nog geen uitsluitsel. Jumbo-Visma ziet hem liever niet deelnemen aan het BK. Ze opteren voor een stage. Bij Van Aert zelf is er nog twijfel over deelname. Van Aert zal wel aan het WK deelnemen. Dat is zijn grote doel deze winter.