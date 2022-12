Wereldbekermanche droomt van het WK veldrijden en de Olympische Spelen

De organisatie van Val di Sole hoopt in de toekomst het WK veldrijden te mogen organiseren. Ook hopen ze op de Olympische Spelen.

Afgelopen zaterdag was er de wereldbekermanche in Val di Sole. Dat leidde voor het 2e jaar op rij tot mooie plaatjes, met Michael Vanthourenhout en Puck Pieterse in een hoofdrol.

Organisator Fabio Sacco was achteraf zeer tevreden en hoopt in de toekomst van meer. "We organiseerden al 3 WK's in het mountainbiken. Daar komt in 2026 een 4e bij", vertelde hij aan Wielerflits. In Val di Sole gaat elk jaar ook een wereldbekerwedstrijd in het mountainbiken door. "Waarom niet in dat jaar ook eens een WK veldrijden te organiseren? Officieel hebben we daar nog niet over gesproken."

Daarnaast denkt Sacco ook aan de Olympische Spelen in 2026. Die worden dat jaar in Cortina d'Ampezzo gehouden. "We denken aan een testevent", ging Sacco verder. "Dat is voor ons heel erg interessant, maar officieel hebben we daarover nog niet met de UCI gesproken."