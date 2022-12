De Grand Départ van Tour de France 2024 is van Fausto Coppi tot Marco Pantani een hommage aan het Italiaanse wielrennen

De Tour de France start in 2024 in Italië. De ritten in Italië zitten vol verwijzingen naar Italiaanse wielerhelden die mee de geschiedenis van de Tour schreven.

2024 is niet toevallig gekozen, want 100 jaar eerder won Ottavio Bottecchia als allereerste Italiaan de Tour de France. Hij domineerde van start tot finish en won met meer dan een half uur voorsprong op de Luxemburger Nicolas Frantz. Ook won Bottecchia 4 ritten. Een jaar later won de Italiaan opnieuw 4 ritten. Hij won met bijna een uur voorsprong op onze landgenoot Lucien Buysse. In totaal won Bottecchia tijdens zijn carrière 9 ritten in de Tour.

Ook de startplaats van de Tour 2024 is niet toevallig gekozen. Die is in Firenze en meer bepaald in Ponte a Ema, de geboorteplaats van Gino Bartali. Bartali won in zijn carrière 2 keer de Tour. De 1e keer was in 1938 en 10 jaar later in 1948 won hij voor de 2e keer. Bartali heeft nog altijd het record van de langste periode tussen 2 Touroverwinningen. In totaal won hij 12 ritten in de Tour en 2 keer het bergklassement.

In Firenze stierf ook de Toscaan Gastone Nencini. Die won in 1960 de Tour. Daarnaast won hij 4 ritten in de Tour en won hij ook een keer het bergklassement.

Rit 2 vertrekt in Cesenatico. Dat is de geboorteplaats van Marco Pantani. Pantani won in 1998 de Tour door in de bergen totaal te domineren. Hij zette de concurrentie op minuten. Ook is Pantani nog altijd de laatste renner die de dubbel Giro-Tour in hetzelfde jaar won. Pantani won in zijn carrière de 8 Tourritten.

In de 3e rit zal de Tourkaravaan via Tortone rijden. Daar stierf Fausto Coppi. Coppi won in 1949 en 1952 de Tour de France. Ook won hij dan het bergklassement. Coppi won 9 ritten in de Tour.

De organisatie van de Tour verspreidde ook een filmpje waarin ze allen voorkomen. Ook Felice Gimondi (winnaar in 1965) en Vincenzo Nibali (winnaar in 2014) komen worden daarin vermeld.