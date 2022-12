Jonas Vingegaard trekt als enige leider van Jumbo-Visma naar de Tour: "Het wordt heel anders"

De Tourwinnaar van dit jaar zal zijn titel verdedigen in 2023.

Jonas Vingegaard (26) spelt volgend jaar het rugnummer 1 op zijn rug als Tourwinnaar. De Deen klopte dit jaar Tadej Pogačar en hield de Sloveen van een derde Tourwinst op rij.

Dit jaar startte Vingegaard nog als gedeeld kopman samen met Primož Roglič, maar Roglič rijdt volgend jaar de Giro. Vingegaard wordt dus de enige kopman bij Jumbo-Visma in de Tour.

Er is meer druk, maar anderzijds ook niet

Dit jaar reed Jumbo-Visma erg aanvallend in de Tour, volgend jaar zal dat iets minder zijn. "We zullen agressief blijven koersen zoals we dat altijd doen, maar we kunnen niet meer aanvallen zoals op de Col du Granon", zegt hij bij Sporza.

Vingegaard start dus als Tourwinnaar en dat brengt zowel druk als ontspanning met zich mee. "Het wordt heel anders. Er is meer druk, maar anderzijds ook niet. Ik heb de Tour gewonnen. Als ik niet opnieuw win, dan kan ik nog altijd stoppen en zeggen dat ik ooit gewonnen heb. Dat werkt ontspannend", besluit de Deen.