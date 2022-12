🎥 Remco Evenepoel publiceert beelden van ontvangst Sportverdienste van het Jaar: "Op lijst met sportlegenden"

Door zijn trainingsactiviteiten is het voor Evenepoel niet mogelijk om al zijn trofeeën zelf op te halen. Om de prijs van Sportverdienste van het Jaar op te halen, maakte de wielrenner wel tijd vrij. Een filmpje op zijn sociale media werpt een blik over hoe dat juist in zijn werk ging.

Er is te zien hoe Remco Evenepoel poseert met andere gewezen topsporters uit België, zoals Jean-Michel Saive, Joël Smets en Dominique Monami. De trofee zelf kreeg de wereldkampioen op de weg ook overhandigd door ex-tafeltennisser Saive en prinses Astrid.

It’s a great honor to receive the 2022 Sportverdienste Van Het Jaar and to have my place between an impressive list of Belgian sports legends. 🏆🙏🏼



Grateful to meet Princess Astrid at the ceremony yesterday and receive the prize from Her Highness. pic.twitter.com/M11q0rxFEr