UCI geeft gedegradeerde Israel-Premier Tech toch nog een cadeau met startrecht in bijna alle koersen

De Israëlische ploeg zal toch nog in bijna elke koers kunnen starten.

Israel-Premier Tech zakte net zoals Lotto-Dsty uit de WorldTour voor de komende drie jaar. De Belgische ploeg deed het heel wat beter en verzekerde zich zo als beste ProTeam van startrecht in alle WorldTour koersen.

Ook TotalEnergies verzekerde zich van dat startrecht door het tweede beste ProTeam te worden in 2022. Israel-Premier Tech deed het veel slechter en kon zich pas van startrecht verzekeren in de eendagskoersen in de WorldTour, niet in de rittenkoersen.

Maar de UCI kondigde vrijdagnamiddag het volgende aan. "De teams die in 2022 hun WorldTour-licentie zijn kwijtgeraakt, krijgen een uitnodiging voor alle WorldTour-wedstrijden, met uitzonderingen van de grote rondes. Deze aanpassing is bedoeld om de stabiliteit binnen teams te bewaren."

Israel-Premier Tech zal dus ook in koersen zoals Parijs-Nice en de Dauphiné kunnen starten. De regel geldt enkel voor 2023, vanaf 2024 zullen de gebruikelijke regels gelden.