Van Anrooij domineert in het zand in Mol, Brand en Worst bij hun wederoptreden mee op het podium

Shirin van Anrooij (20) heeft in Mol haar tweede zege van het seizoen gepakt.

In de Exact Cross in Mol bij de vrouwen veel afwezigen met onder geen Van Empel, Pieterse, Betsema, Vos en Alvarado. Maar toch waren er nog genoeg toppers, met ook de terugkeer van Worst en Brand.

Brand startte in de vallende duisternis samen met Bäckstedt het beste, maar al snel verslikte de Nederlandse zich in een klimmetje. Worst en Van Anrooij profiteerden en kwamen aansluiten. Van Anrooij nam snel over, Worst kon nog even volgen, maar moest toch lossen in de tweede ronde.

Van Anrooij reed een verschroeiende tweede van zes rondes en de vogel was gaan vliegen. Haar ploegmate bij Baloise Trek Lions Brand zette de achtervolging nog in, maar bij Van Anrooij geraakte ze niet.

Van Anrooij won in Mol voor de tweede keer dit seizoen, na eerdere winst in de Wereldbeker in de Beekse Bergen. Lucinda Brand kwam terug na ziekte en strandde op 48 seconden, Worst werd derde op 1'12". De 18-jarige Bäckstedt werd vierde, Van Alphen vijfde.