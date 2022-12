Wout van Aert loopt weg van Van der Poel in het zand en wint in Mol, Grote Drie op het podium

Wout van Aert heeft zijn tweede overwinning van het seizoen gepakt.

Aan het Zilvermeer in Mol verzamelden de Grote Drie zich voor de tweede keer dit seizoen. Toch was het jongeling Thibau Nys die de beste start had. Hij viel wel snel terug en het was de wederoptredende Hermans die overnam. Niemand had echt zijn start gemist.

Na de tweede ronde schoten nog vier wegrenners en één echte crosser over vooraan: Van Aert, Van der Poel, Pidcock, Hermans en Sweeck. Van Aert raakte even de grond toen hij een bocht te kort afsneed, maar hij kwam snel weer bij Sweeck.

In de vierde ronde bleef Pidcock even steken in het zand, Sweeck was het slachtoffer en ook Hermans moest even later lossen bij de Grote Twee. Het werd weer een mooi duel tussen Van Aert en Van der Poel, maar die werd op drie ronden van einde toch beslecht.

Van Aert profiteert en loopt weg in het zand

Van Aert reed beter door het zand en Van der Poel maakte een foutje, in de lange looppassage breidde de Belgische kampioen zijn voorsprong meteen uit naar meer dan 10 seconden. Van Aert hield stand, Van der Poel drong op het einde niet meer echt aan. De Belgische kampioen won met een voorsprong van 54 seconden voor Van der Poel.

Wereldkampioen Pidcock werd derde op 1’19”. In de sprint hield Sweeck Hermans af voor de vierde plaats. Thibau Nys zette nog een goede remonte in en klopt Van Kessel voor plek zes. Voor Wout van Aert is het zijn tweede overwinning van het seizoen na de Wereldbeker in Dublin.