Sep Vanmarcke maakt zijn voorjaarsprogramma bekend en hij zal heel vaak te zien zijn

Sep Vanmarcke heeft zijn programma voor het voorjaar in 2023 bekendgemaakt. Hij zal in veel wedstrijden te zien zijn.

Na de strandrace en zijn 3e plaats in Zeebrugge had Sep Vanmarcke een gesprek met Sporza. Daarin had hij het ook over zijn programma in 2023.

Vanmarcke zal zijn seizoen in de Saudi Tour (30 januari tot en met 3 februari starten). Daarna volgt de Ruta del Sol (15 tot en met 19 februari) in het zuiden van Spanje.

Daarna volgen voor Vanmarcke de 3 openingskoersen in België: de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn. Vervolgens zal hij via een stage de kasseiklassiekers voorbereiden. Hij rijdt dus geen Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico.

Wel zal Vanmarcke na Nokere Koerse (15 maart), de Bredene Classic en Brugge-De Panne alle wedstrijden rijden. Daarna volgen dus nog de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix (9 april).