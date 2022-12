De kerstwensen van Remco Evenepoel: "Overwinningen om supporters te plezieren, Giro-podium en winst in Lombardije"

Remco Evenepoel heeft vooruit geblikt op 2023.

Na zijn wonderjaar 2022 is het voor Remco Evenepoel moeilijk om in 2023 nog veel beter te doen. In zijn regenboogtrui wil Evenepoel toch proberen enkele doelen te bereiken.

Evenepoel heeft ook een aantal wensen voor 2023. De eerste heeft echter niets met wielrennen te maken. "Ik wens in de eerste plaats een beetje meer liefde en vrede op aarde na alle gruwelijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar", zei Evenepoel bij Radio 2.

Maar op sportief vlak heeft Evenepoel natuurlijk ook wensen. "Ik hoop weer op een paar mooie overwinningen zodat ik mijn supporters kan plezieren. Ik hoop op een mooie podiumplek in de Giro."

Ook op het einde van het seizoen heeft Evenepoel nog een doel, een tweede monument winnen. "Ik zou komend jaar heel graag de Ronde van Lombardije winnen. Niet uit revanche voor mijn zware val van 2 jaar geleden. Het is een nieuw doel en ik wil er in mijn hoofd helemaal klaar voor zijn", zei de wereldkampioen nog.