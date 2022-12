Weg naar eindzege lijkt open te liggen voor Sweeck door niet starten Iserbyt in Gavere: "Maar Vanthourenhout krijgt parcours dat hem beter ligt"

Op tweede kerstdag zijn de veldrijders weer aan zet.

Waarschijnlijk geen uitgebreid feest of een overdadig kerstmenu voor de crossers op Kerstdag. Want op tweede kerstdag moeten ze alweer vol aan de bak in de Wereldbeker in Gavere.

Laurens Sweeck is de leider bij de mannen. Hij vocht de laatste weken een strijd uit met Iserbyt voor de leiding in de stand, maar door de opgave van Iserbyt in Val di Sole en forfait voor Gavere heeft Sweeck met Michael Vanthourenhout nog maar één concurrent over. Sweeck heeft 23 punten voorsprong op Vanthourenhout.

"De strijd voor de Wereldbeker zal zich dus allicht toespitsen op mezelf en Michael Vanthourenhout, maar die is dit seizoen wel in heel goede doen en treft in Gavere een parcours dan hem beter ligt dan mij", zegt Sweeck bij Het Nieuwsblad.

Open strijd op BK zonder Van Aert

Ook op het BK in Lokeren op 15 januari heeft Sweeck een kans om zijn tweede Belgische titel te veroveren door het forfait van Wout van Aert. "Dat opent inderdaad perspectieven. Maar wat voor mij geldt, geldt ook voor mijn concurrenten. Zonder Van Aert wordt het ongetwijfeld een open strijd voor de driekleur."