Dinsdag nieuwe afspraak in Heusden-Zolder: Grote Drie weer aan de start, terugkeer van Iserbyt, Štybar, Betsema en Alvarado

Na Gavere op maandag moeten de crossers een dag later weer aan de bak.

Geen tijd om uit te rusten voor de crossers na de zware cross in Gavere. Want 24 uur later staat er alweer een volgende afspraak op de planning: de Superprestige in Heusden-Zolder.

In Heusden-Zolder staat Eli Iserbyt weer aan de start. Gavere sloeg hij nog over omdat het eindklassement winnen toch niet meer kon en hij zo nog wat extra rust kon nemen na zijn val in Val di Sole. In de Superprestige volgt hij samen met Lars van der Haar op vier punten van Laurens Sweeck.

Nog een terugkomer in het veld is Zdeněk Štybar. De Tsjech reed als sinds eind oktober, in Woerden, geen cross meer en trekt voor een van de laatste keren het shirt van Quick-Step aan. Ook Pidcock, Van Aert en Van der Poel zijn in er gewoon weer bij.

Bij de vrouwen keren Denise Betsema en Ceylin Alvarado terug. Betsema sloeg Val di Sole, Mol en Gavere over, Alvarado enkel Mol en Gavere. Ook de Italiaanse Silvia Persico (vierde in Val di Sole) zakt voor het eerst dit seizoen af naar België.