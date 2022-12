Mathieu van der Poel vindt eerherstel in de modder van Gavere in prachtig spektakelstuk, Grote Drie weer op het podium

Mathieu van der Poel heeft de Wereldbeker in Gavere gewonnen, voor Wout van Aert en Tom Pidcock. Het werd een spektakel om duimen en vingers af te likken.

Na zijn mindere prestaties in Val di Sole en Mol zocht Mathieu van der Poel duidelijk naar eerherstel. Hij startte furieus en Pidcock had meteen zijn wiel te pakken, Van Aert moest even achtervolgen. Maar aan het begin van de tweede ronde reed Van der Poel lek en Pidcock was weg.

Van der Poel kon snel wisselen en zag Van Aert en Vanthourenhout terug in zijn wiel komen. Die laatste moest even later wel lossen maar ver weg was hij nooit. Pidcock hield de twee even af, maar in de derde van zes ronden zag de wereldkampioen ze toch terug komen toen hij op de fiets bleef terwijl Van der Poel en Van Aert ernaar toe liepen op een zware strook bergop.

Nog twee omwentelingen, Van der Poel maakt het af

Voor Van der Poel meteen het sein om weer aan te vallen en te profiteren van kleine foutjes bij Van Aert en Pidcock. Halfweg had Van der Poel al zo’n dertien seconden voorsprong op de twee. Maar toch was het nog niet gedaan, want in de voorlaatste ronde kwam Pidock weer aansluiten, en ook Van Aert zat even later weer in het wiel.

Vor Van der Poel het signaal om er weer een lap op te geven en vooral Pidcock trapte op zijn adem. Van Aert moest ook acht seconden toegeven, Pidcock zelfs dertien. In de laatste ronde gaf Mathieu van der Poel het niet meer af en hij boekte zo zijn derde overwinning van het seizoen, na Hulst en Antwerpen.

Wout van Aert eindigde op plek twee op 27 seconden, Tom Pidcock op plek drie op 54 seconden. Michael Vanthourenhout was 'the best of the rest' op plek vier op 1'53", Van der Haar werd vijfde op 2'20", Sweeck zesde op 2'55".