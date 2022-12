Shirin van Anrooij ziet Lucinda Brand even langszij komen, maar rijdt dan weer weg op zwaar modderparcours en wint in Gavere

Shirin van Anrooij heeft haar tweede cross in vier dagen gewonnen.

Op tweede kerstdag was het opnieuw tijd om de crossen. In Gavere werd de elfde manche afgewerkt. De beste start was voor Puck Pieterse, die meteen een gat sloeg op de rest. Brand moest meteen de materiaalpost binnen, vooraan kwam Van Anrooij aansluiten bij Pieterse.

Van Anrooij sloeg meteen een klein gaatje op Pieterse, die niet graag loopt. Even later had Pieterse pech. Ze sloeg een materiaalpost over en nam heel wat modder mee in haar cassette. Iets te veel zelfs, want trappen lukte niet meer.

Brand komt even terug, maar niet voor lang

Van Anrooij was weg, maar Lucinda Brand zette haar diesel aan en kwam in de voorlaatste ronde aansluiten bij haar Baloise Trek Lions ploeggenote en pakte zelfs even over. In de achterstond reden de Hongaarse Vas (21) en de Britse Bäckstedt (18) op drie en vier. Pieterse bleef hangen op vijf.

Maar Brand leek zich wat opgeblazen te hebben in haar achtervolging want ze moest bijna direct weer lossen. Bij het ingaan van de laatste ronde had ze weer een achterstand van 12 seconden.

Van Anrooij maakte geen fouten meer en reed naar de winst in Gavere, haar tweede zege in de Wereldbeker na de Beekse Bergen. Brand eindigde op plek twee op 37 seconden. Pieterse maakte nog een knappe remonte in de laatste ronde en werd derde op 50 seconden. Bäckstedt werd vierde op 1'01", Vas stortte in de laatste ronde nog in en werd vijfde op 1'17".