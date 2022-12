Stand Wereldbeker veldrijden: Vanthourenhout maakt niet veel goed op Sweeck, Pieterse sluipt dichter bij afwezige Van Empel

De leiders in de Wereldbeker zijn niet veranderd na de elfde manche in Gavere.

Puck Pieterse kon voor de tweede keer profiteren van de afwezigheid van Van Empel. In Val di Sole pakte Pieterse nog de volle buit, in Gavere kon ze dankzij een sterke laatste ronde toch nog opschuiven van plek vijf naar drie.

Het verschil tussen Pieterse en Van Empel blijft wel nog altijd 40 punten, exact één cross. Met nog maar drie manches te gaan, de eerstvolgende is op 8 januari in Zonhoven, wordt het moeilijk voor Pieterse om die achterstand nog goed te maken als Van Empel weer fit is.

Stand Wereldbeker vrouwen

Fem van Empel: 330 punten Puck Pieterse: 290 punten Shirin van Anrooij: 199 punten Inge van der Heijden: 187 punten Ceylin Alvarado: 182 punten

Bij de mannen gaat het nog tussen Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout voor de eindzege na de opgave en het forfait van Iserbyt in Val di Sole en Gavere. Sweek vond in Gavere geen parcours op zijn maat, maar mocht de Grote Drie dankbaar zijn.

Want tussen de vierde plaats van Vanthourenhout (22 punten) en de zesde van Sweeck (20 punten) was het verschil in punten miniem. En in de volgende manche in Zonhoven krijgt Sweeck weer zijn geliefde zand voor de wielen. Na vier crossen staat Mathieu van der Poel al op plek negen, Wout van Aert na drie crossen op plek twaalf, Pidcock is na vier crossen dertiende.

Stand Wereldbeker mannen

1. Laurens Sweeck: 308 punten

2. Michael Vanthourenhout: 287 punten

3. Eli Iserbyt: 249 punten

4. Lars van der Haar: 226 punten

5. Niels Vandeputte: 191 punten

9. Mathieu van der Poel: 119 punten

12. Wout van Aert: 100 punten

13. Tom Pidcock: 98 punten