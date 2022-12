Denise Betsema ziet in de Superprestige de concurrentie dichterbij komen na een 5e plaats: "Ze keken de hele tijd naar me"

Denise Betsema had geen gemakkelijke cross in Heusden-Zolder. Ze eindigde 5e en deed daarmee een slechte zaak in de Superprestige.

Vanaf de start was Denise Betsema goed mee, maar in de finale begon ze de voeling met de kop van de cross te verliezen. Ze streed nog om de 3e plek, maar werd uiteindelijk 5e.

"Nochtans voelde ik me goed", zei Betsema na de streep. "Maar tactisch en technisch kan het beter. Ik maakte een stuurfoutje op het cruciale moment en verloor zo de aansluiting met Lucinda Brand en Silvia Persico. Ik kon wel terugkeren, maar ze keken naar me. Wat ik wel snap, want ik ben leider in de Superprestige. Logisch dat ze dan niet naar de kop willen rijden."

Betsema blijft wel nog leider in de Superprestige, maar ze ziet Ceylin del Carmen Alvarado en Inge van der Heijden op respectievelijk 1 punt en 3 punten terugkomen. "Dat ik de leidersplaats behoud, is een troostprijs. Maar op naar morgen", aldus Betsema, die de volgende dag in Diegem terug vol aan de bak moet en haar leidersplaats probeert behouden."