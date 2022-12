Egan Bernal om specifieke reden aan de neus geopereerd

Egan Bernal is geopereerd aan zijn neus. De operatie heeft niet te maken met zijn zware val begin 2022.

De operatie aan de neus van Egan Bernal had te maken met een afwijking aan het neustussenschot. Daardoor werd de luchtdoorgang belemmerd. Zo bevestigden artsen die Bernal hadden geopereerd aan het Colombiaanse SoHo.

"Het doel van de operatie was om de ademhalingsfunctie te verbeteren", aldus de artsen. "We wilden de doorgang van de lucht door de neus verbeteren. Vooral tijdens fysiek zware inspanningen had Bernal daar last van. Het ging dus niet om esthetische redenen."

Wanneer Bernal het seizoen 2023 zal aanvangen is nog niet geweten. Bij INEOS Grenadiers hopen ze wel dat hij in de Ronde van San Juan zal kunnen rijden.