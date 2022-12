Mathieu van der Poel schiet in de sprint uit het klikpedaal: "Puur pech, 1 op de 10 keer gebeurt dat"

Het was een titanenduel tussen Mathieu van der Poel, maar het eindigde met een anticlimax. Van der Poel schoot uit zijn klikpedaal.

Na een ronde waren Mathieu van der Poel en Wout Van Aert al ribbedebie in Heusden-Zolder. Het was het begin van het zoveelste titanenduel tussen de 2. Om beurten deelden ze een speldenprik uit, maar het was wachten tot de slotronde. Ook daar kwamen er geen verschillen en we maakten ons op voor een koninklijke sprint. Die kwam er uiteindelijk niet, want van der Poel schoot meteen uit zijn klikpedaal.

"Dat is puur pech", zei Richard Groenendaal na de wedstrijd bij Play Sports. "Die pedalen van de crossfietsen zijn zo gemaakt om gemakkelijk in en uit te klikken, maar dan nog. Je wilt niet weten hoeveel kracht ze op dat moment op die pedalen zetten."

Sven Nys trad Groenendaal daarin bij: "1 op de 10 keer gebeurt dat en toevallig was het deze keer. Spijtig dat het zo moest aflopen."