Ploegleider UAE over Wout Van Aert: "Die dag was hij superman"

In de voorbije Tour de France speelden Wout Van Aert een hoofdrol. Volgens Aart Vierhouten heeft Van Aert een beslissende rol in de strijd om de gele trui gespeeld.

Aart Vierhouten, ploegleider bij Team UAE Emirates in de voorbije Tour, had het bij Volkskrant over de 5e rit in de Tour, de kasseienrit naar Arenberg. Tadej Pogacar was daar weggereden met Jasper Stuyven, terwijl ze bij Jumbo-Visma pech hadden. Eerst had Jonas Vingegaard een lekke band en daarna viel Primoz Roglic.

"Pogacar was die dag heel goed", aldus Vierhouten. "Maar Jumbo-Visma had daar ook geluk, want door de val van Roglic moesten ze wel kiezen voor Vingegaard. Als ze die keuze hadden uitgesteld, had dat in onze kaarten gespeeld."

Het grootste geluk voor Jumbo-Visma was uiteindelijk Wout Van Aert. "Hij zette zich na die pech op kop voor Vingegaard en zo fietste hij in de laatste 20 km een gat van 2 minuten dicht. Van Aert was die dag superman."

"Stel dat Van Aert met Pogacar en Stuyven zou meegeweest zijn, dan hadden wij daar de Tour gewonnen", was Vierhouten ervan overtuigd. "Er zou dan een verschil geweest zijn, die zo groot was, dat Vingegaard die in de bergen nooit meer had kunnen inhalen." Uiteindelijk won Vingegaard die Tour met 2'43" voorsprong op Pogacar.