16-jarige Nederlander van Tormans verslaat Belg Vandenberghe bij junioren en boekt al tweede zege in vijf dagen

De junioren hebben het avondgebeuren op gang gebracht. Vandenberghe kon Tormans-veldrijder Remijn Senna niet van de overwinning houden in Diegem.

Vooraleer de elite hun duivels konden ontbinden, was er in Diegem dus ook een wedstrijd voor heren junioren. Het werd een cross waarin de verschillen niet heel hoog opliepen, maar toch duidelijk waren. De eerste vier finishten binnen de 25 seconden.

ZELFDE WINNAAR ALS IN MOL

Het was Senna Remijn die in de loop van de wedstrijd toch afstand had genomen van de rest. De 16-jarige Nederlander is één van de talenten bij Tormans en had vorige week ook nog gewonnen aan het Zilvermeer in Mol. Zijn tweede overwinning in vijf dagen dus, zijn derde van het seizoen.

Viktor Vandenberghe eindigde tweede op 14 seconden. De derde plaats was voor Václav Ježek, die dus het thuisfront in Tsjechië dus ook goed nieuws kan brengen.