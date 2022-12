🎥 Diegem werd zot voor de helden van de cross en voor eentje in het bijzonder: sfeer even zinderend als de wedstrijd

Wie erbij was op de cross in Diegem, weet weer over wat nakaarten. De helden op de fiets reden een uur lang de ziel uit het lijf. Vooruitgestuwd door zo'n 20 000 dolenthousiaste fans.

De veldrijders werden door het opgekomen publiek op constante aanmoedigingen getrakteerd. De decibels gingen bij momenten naar een in dit veldritseizoen ongekende hoogte. Wanneer Wout van Aert aan de aankomst kwam, was de speaker nog amper te horen.

De naam is gevallen: Wout van Aert. De meeste aanmoedigingen waren toch wel voor hem. In de zone naast het podium stond een groot scherm waarop de toeschouwers de ontwikkelingen in de cross konden volgen wanneer de kop van de koers elders strijd voerde.

Wat er gebeurde in de feesttent in Diegem toen Wout als eerste over finish kwam. #SPDiegem pic.twitter.com/rjYjhfXxyR — Bas Tietema (@BasTietema) December 28, 2022

Elk goed manoeuvre van Van Aert werd luid gevierd, het was als het ware één grote fanzone voor hem, als was het een WK-match van de Rode Duivels. Ook in de feesttent en aan de ploegbus bleek de uiteindelijke winnaar erg populair.