Sep Vanmarcke over het specifieke karakter van beachracen: "Zoals een tijdrit, maar toch een beetje doseren"

Sep Vanmarcke is straks een van de vele profs die aan de start staat van het BK beachracen.

Heel wat profrenners waagden zich deze winter aan het beachracen, om tijdens de winter toch iets van training te hebben. Ook Sep Vanmarcke (34) doet dat. Wat heb je daar nu precies voor nodig van materiaal?

"De juiste banden zijn de basis. Iets breder met weinig profiel die je best ook heel zacht zet. Het frame is dat van een mountainbike, liefst zonder verende voorvork. Het stuur hoeft niet langer recht te zijn, maar je komt er wel het handigst mee door het mulle zand", zegt Vanmarcke bij Het Nieuwsblad.

Beachracen is bij profs die vooral op de weg rijden populair geworden, door de inspanning die het vergt. "Het is 1u15 vol gas gaan, een beetje zoals een tijdrit, maar waar het kan moet je toch even een klein beetje doseren", zegt Vanmarcke nog. Hij vergelijkt de aanloop naar de losse zandstroken ook met de aanloop naar een helling in de Vlaamse klassiekers.